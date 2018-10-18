Рада схвалила Кодекс України з процедур банкрутства
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Парламент схвалив у другому читанні та в цілому Кодекс України з процедур банкрутства (8060), передає кореспондент УНН.
За відповідне рішення проголосували 237 народних депутатів України.
Зокрема, метою Кодексу є підвищення ефективності процедур банкрутства, рівня захищеності прав кредиторів, вдосконалення процедури продажу майна боржника на аукціоні, підвищення рівня виконання контрактів та судових рішень, врегулювання відносин щодо відновлення платоспроможності фізичних осіб, які опинилися в скрутній фінансовій ситуації та потребують допомоги з боку держави.
Серед іншого, для досягнення мети пропонується: ліквідувати зайві бар’єри та спростити доступ до процедур, зокрема, самого боржника, виключити всі положення, що можуть розглядатися як підстава для звільнення від боргів, крім випадків, коли кредитори на це погоджуються, об’єднати мирову угоду та санацію в єдину процедуру, скоротити строки розгляду справ, удосконалити положення закону, що стосуються продажу активів боржника.
Як зазначається у пояснювальній записці до Кодексу, за оцінками експертів, ухвалення цих змін дасть Україні можливість суттєво підвищити ефективність процедур банкрутства та піднятися в рейтингу Doing Business на 81 пункт за компонентом (із 149-го на 68-ме місце) та на 9 позицій у загальному рейтингу. Для порівняння: за останні 3 роки Україна спромоглась сукупно піднятися лише на 7 позицій у загальному рейтингу Doing Business.
Нагадаємо, у МЕРТ розповіли про зміни, які піднімуть Україну в рейтингу Doing Business.