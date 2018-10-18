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Рада одобрила Кодекс Украины по процедурам банкротства

Рада одобрила Кодекс Украины по процедурам банкротства

Киев  •  УНН

 • 13137 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Парламент одобрил во втором чтении и в целом Кодекс Украины по процедурам банкротства (8060), передает корреспондент УНН.

За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов Украины.

В частности, целью Кодекса является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирования отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, оказавшихся в трудной финансовой ситуации и нуждающихся в помощи со стороны государства.

Среди прочего, для достижения цели предлагается: ликвидировать лишние барьеры и упростить доступ к процедурам, в частности, самого должника, исключить все положения, которые могут рассматриваться как основание для освобождения от долгов, кроме случаев, когда кредиторы на это соглашаются, объединить мировое соглашение и санацию в единую процедуру, сократить сроки рассмотрения дел, усовершенствовать положения закона, касающиеся продажи активов должника.

Как отмечается в пояснительной записке к Кодекса, по оценкам экспертов, принятие этих изменений позволит Украине существенно повысить эффективность процедур банкротства и подняться в рейтинге Doing Business на 81 пункт по компоненту (с 149-го на 68-е место) и на 9 позиций в общем рейтинге. Для сравнения: за последние 3 года Украина смогла совокупно подняться лишь на 7 позиций в общем рейтинге Doing Business.

Напомним, в МЭРТ рассказали об изменениях, которые поднимут Украины в рейтинге Doing Business.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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