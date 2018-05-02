У МЕРТ розповіли про зміни, які піднімуть Україну в рейтингу Doing Business
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На минулому засіданні уряд прийняв постанову № 327, яка вносить зміни до низки постанов КМУ, завдяки яким Україна зможе підняти свої позиції у рейтингу Doing Business наступного року, передає УНН з посиланням на повідомленні Мінекономрозвитку.
“Прийняття проекту постанови № 327, а разом з ним наших ініціатив, сприятиме підвищенню позиції України в Рейтингу Світового банку Doing Business у наступному році”, — зауважили в Мінекономрозвитку.
Зокрема, передбачаються такі зміни:
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- Спрощено міжнародну торгівлю запчастинами до транспортних засобів, які не підпадають під ознаки товарів військового призначення. Завдяки цьому рішенню торгівля автозапчастинами не буде обтяжена бюрократичними процедурами під час перетину митниці.
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- Ініціювання спрощення процедури розробки та дотримання вимог цивільного захисту для простих об’єктів нежитлового призначення.
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- Осіб, які розробляють містобудівну документацію, здійснюють архітектурне та інженерно-будівельне проектування або технічний нагляд у будівництві, зобов’язали мати вищу спеціалізовану освіту.
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- Спрощено бюрократичні процедури для замовників будівництва. Більше не потрібно зазначати адресу у документах, якими оформлюється процес нового будівництва. Адреса визначатиметься кадастровим номером земельної ділянки.
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Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційного клімату в Україні”, спрямований на підвищення позиції України в рейтингу Doing Business.