В МЭРТ рассказали об изменениях, которые поднимут Украину в рейтинге Doing Business

“Принятие проекта постановления №327, а вместе с ним наших инициатив, будет способствовать повышению позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business в следующем году”, — отметили в Минэкономразвития.

В частности, предусматриваются следующие изменения:



Упрощенно международную торговлю запчастями к транспортным средствам, которые не подпадают под признаки товаров военного назначения. Благодаря этому решению торговля автозапчастями не будет обременена бюрократическими процедурами при пересечении таможни.



Инициирование упрощения процедуры разработки и соблюдения требований гражданской защиты для простых объектов нежилого назначения.



Лиц, разрабатывающих градостроительную документацию, осуществляющих архитектурное и инженерно-строительное проектирование или технический надзор в строительстве, обязали иметь высшее специализированное образование.



Упрощенны бюрократические процедуры для заказчиков строительства. Больше не нужно указывать адрес в документах, которыми оформляется процесс нового строительства. Адрес определяться кадастровым номером земельного участка.



Напомним, Кабмин одобрил законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционного климата в Украине”, направленный на повышение позиции Украины в рейтинге Doing Business.