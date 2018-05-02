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В МЭРТ рассказали об изменениях, которые поднимут Украину в рейтинге Doing Business

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. На прошлом заседании правительство приняло постановление № 327, которое вносит изменения в ряд постановлений КМУ, благодаря которым Украина сможет поднять свои позиции в рейтинге Doing Business следующего года, передает УНН со ссылкой на сообщении Минэкономразвития.

В МЭРТ рассказали об изменениях, которые поднимут Украину в рейтинге Doing Business

“Принятие проекта постановления №327, а вместе с ним наших инициатив, будет способствовать повышению позиции Украины в рейтинге Всемирного банка Doing Business в следующем году”, — отметили в Минэкономразвития.

В частности, предусматриваются следующие изменения:

  • Упрощенно международную торговлю запчастями к транспортным средствам, которые не подпадают под признаки товаров военного назначения. Благодаря этому решению торговля автозапчастями не будет обременена бюрократическими процедурами при пересечении таможни.
  • Инициирование упрощения процедуры разработки и соблюдения требований гражданской защиты для простых объектов нежилого назначения.
  • Лиц, разрабатывающих градостроительную документацию, осуществляющих архитектурное и инженерно-строительное проектирование или технический надзор в строительстве, обязали иметь высшее специализированное образование.
  • Упрощенны бюрократические процедуры для заказчиков строительства. Больше не нужно указывать адрес в документах, которыми оформляется процесс нового строительства. Адрес определяться кадастровым номером земельного участка.

Напомним, Кабмин одобрил законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционного климата в Украине”, направленный на повышение позиции Украины в рейтинге Doing Business.

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