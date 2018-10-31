Порошенко рассказал, когда подпишет кодекс по процедурам банкротства
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Петр Порошенко пообещал подписать Кодекс Украины по процедурам банкротства в течение двух недель после того, как он поступит в Администрацию, при условии соответствия ранее задекларированному. Об этом он заявил во время встречи с представителями украинских и международных бизнес-ассоциаций, передает корреспондент УНН.
“Я хочу поблагодарить парламент, который недавно принял Кодекс Украины по вопросам процедур банкротства. Он еще не поступил в АП, к сожалению. Я не имел возможности его внимательно изучить, но хочу подчеркнуть, если все будет, как было задекларировано — я собираюсь его подписать в течение двух недель. Он вступит в действие — это существенный шаг в решении вопроса о восстановлении платежеспособности плательщика и обеспечения эффективных быстрых процедур банкротства”, — сообщил П.Порошенко.
Отметим, в настоящее время на сайте Верховной Рады указывается, что поект Кодекса Украины по процедурам банкротства готовится на подпись.
Как сообщал УНН, 17 октября парламент одобрил во втором чтении и в целом Кодекс Украины по процедурам банкротства.
Напомним, Украина поднялась на 71-е место в рейтинге Doing Business.