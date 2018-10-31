Порошенко рассказал, когда подпишет кодекс по процедурам банкротства

“Я хочу поблагодарить парламент, который недавно принял Кодекс Украины по вопросам процедур банкротства. Он еще не поступил в АП, к сожалению. Я не имел возможности его внимательно изучить, но хочу подчеркнуть, если все будет, как было задекларировано — я собираюсь его подписать в течение двух недель. Он вступит в действие — это существенный шаг в решении вопроса о восстановлении платежеспособности плательщика и обеспечения эффективных быстрых процедур банкротства”, — сообщил П.Порошенко.

Отметим, в настоящее время на сайте Верховной Рады указывается, что поект Кодекса Украины по процедурам банкротства готовится на подпись.

Как сообщал УНН, 17 октября парламент одобрил во втором чтении и в целом Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Напомним, Украина поднялась на 71-е место в рейтинге Doing Business.