Порошенко представив нового голову Черкаської ОДА

“Не справа Президента крутити вентель, але справа Президента захистити людей. Відповідно до звіту Кабміну, віце-прем’єра Зубка, газ і тепло до міста подані. Олександр Іванович, першим вашим завданням буде поїздка до Сміли. Моя порада — на тиждень поїдьте до Сміли, зробіть там свою громадську приймальню і почуйте людей”, — сказав Порошенко.

Він також заперечив чутки підвищення тарифу на тепло у Смілі.

“Тариф буде залишатися таким, який є по всій Україні, змінюватися не буде”, — запевнив Порошенко.

Він також дав завдання новому губернатору проконтролювати, щоб жителям міста не було нарахування грошей за ненадані послуги з тепло-газопостачання, а також швидко нараховані субсидії.

“Люди, які сиділи без тепла і газу не мають платити зайве”, — наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНН, 17 листопада всі житлові будинки Сміли отримали тепло. 15 листопада Президент Петро Порошенко дав вказівку протягом кількох годин пустити опалення у Смілі “під його відповідальність”.

Нагадаємо, надзвичайний стан у Смілі запроваджували з 9 листопада. З вимогою почати подачу тепла до помешкань жителі блокували рух транспортних засобів. За фактом неподання опалення поліція відкрила кримінальне провадження.

У Смілянській міськраді пояснили: КП "Смілакомунтеплоенерго" не може подавати тепло в оселі містян, адже відсутні укладені договори з постачальником природного газу, неврегульовані спірні питання щодо наявних заборгованостей, а також недостатньо коштів на закупівлю газу. Борг міста перед "Нафтогазом України" становить 100 мільйонів гривень.

Через відсутність опалення в 11 школах міста Сміла призупинили освітній процес. Дитсадки, у яких відсутнє тепло, було вирішено опалювати калориферами. Крім того, закрили міську лікарню, а пацієнтів перевезли в інші медзаклади.