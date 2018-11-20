Порошенко представил нового председателя Черкасской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Новый председатель Черкасской областной администрации Александр Вельбивец должен проконтролировать ситуацию с обеспечением теплом жителей города Смела. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко в Черкассах во время представления нового председателя ОГА, передает УНН.
"Не дело Президента крутить вентиль, но дело Президента защитить людей. Согласно отчету Кабмина, вице-премьера Зубко, газ и тепло в город поданы. Александр Иванович, первой вашей задачей будет поездка в Смелу. Мой совет - на неделю поезжайте в Смелу, сделайте там свою общественную приемную и услышьте людей", - сказал Порошенко.
Он также опроверг слухи повышение тарифа на тепло в Смеле.
"Тариф будет оставаться таким, какой есть по всей Украине, меняться не будет", - заверил Порошенко.
Он также дал задание новому губернатору проконтролировать, чтобы жителям города не было начисления денег за предоставленные услуги за тепло- газоснабжение, а также быстро начислены субсидии.
"Люди, которые сидели без тепла и газа, не должны платить лишнее", - подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УНН, 17 ноября все жилые дома Смелы получили тепло. 15 ноября Президент Петр Порошенко дал указание в течение нескольких часов пустить отопление в Смеле "под его ответственность".
Напомним, чрезвычайное положение в Смеле вводили с 9 ноября. С требованием начать подачу тепла в квартиры жители блокировали движение транспортных средств. По факту непредставления отопления полиция открыла уголовное производство.
В Смелянский горсовете объяснили КП "Смилакомунтеплоенерго" не может подавать тепло в дома горожан, ведь отсутствуют заключены договоры с поставщиком природного газа, неурегулированные спорные вопросы относительно имеющихся задолженностей, а также недостаточно средств на закупку газа. Долг города перед "Нафтогазом Украины" составляет 100 млн гривен.
Из-за отсутствия отопления в 11 школах города Смела приостановили образовательный процесс. Детсады, в которых отсутствует тепло, было решено отапливать калориферами. Кроме того, закрыли городскую больницу, а пациентов перевезли в другие медучреждения.