Порошенко обговорить питання безпеки з президентами Польщі і Литви

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Цього тижня Президент України Петро Порошенко візьме участь у тристоронньому саміті України, Польщі й Литви, на якому обговорюватимуться питання безпеки. Про це повідомив заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.