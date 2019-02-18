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Порошенко обговорить питання безпеки з президентами Польщі і Литви

Порошенко обговорить питання безпеки з президентами Польщі і Литви

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Цього тижня Президент України Петро Порошенко візьме участь у тристоронньому саміті України, Польщі й Литви, на якому обговорюватимуться питання безпеки. Про це повідомив заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"22 лютого в Любліні відбудеться тристоронній саміт між президентами України, Польщі і Литовської Республіки ", - зазначив Єлісеєв.

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За його словами, зустріч буде присвячена питанням оборонної і військової співпраці, зміцнення оборонної безпеки в регіоні.

Нагадаємо, будівництво "Північного потоку-2", діяльність “Газпрому”, окупація Азовського моря та Керченської протоки, а також звільнення українських політв’язнів та військовополонених – ключові теми, які обговорюються на Мюнхенській конференції з безпеки.

Українські Національні Новини

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