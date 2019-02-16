Грузія і США планують підписати угоду в сфері оборони і безпеки

Про деталі меморандуму розповів міністр оборони Грузії Леван Изорія після зустрічі в рамках Мюнхенської конференції з безпеки з виконуючим обов'язки глави Пентагону Патріком Шанахана.

На цій зустрічі грузинську делегацію очолював прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе.

За словами Изорії, на зустрічі були розглянуті питання розширення і поглиблення грузино-американського співробітництва, в тому числі, в напрямку вступу Грузії в НАТО.

"У новому меморандумі будуть важливі акценти на те, як ми повинні посилити безпеку нашої країни новими підходами, закупівлями озброєння нових технологій", - зазначив він.

За його словами, в документі особливий акцент буде зроблений на питанні безпеки регіону Чорного моря.

Зі свого боку прес-служба Пентагону доповідає, що Шанахан запевнив грузинську сторону в підтримці Вашингтоном територіальної цілісності і суверенітету Грузії.

"Лідери обговорили широкий спектр питань, пов'язаних з обороною, включаючи окупацію Росією грузинських територій, тему забезпечення безпеки в Чорному морі і прогрес в оборонній реформі", - наголошується в повідомленні прес-служби.

Сторони також домовилися продовжити співпрацю в сфері безпеки з метою посилення боєготовності грузинських військ.

Нагадаємо, протитанкові системи Javelin вже знаходяться на території Грузії і розміщені в безпечному місці.