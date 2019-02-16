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Грузия и США планируют подписать соглашение в сфере обороны и безопасности

Грузия и США планируют подписать соглашение в сфере обороны и безопасности

Киев  •  УНН

 • 9855 просмотра

КИЕВ. 16 лютого. УНН. Грузия в 2019 году оформит с США новый меморандум о сотрудничестве, исходя из которого планируется оформление пятилетнего рамочного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия online.

О деталях меморандума рассказал министр обороны Грузии Леван Изория после встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом.

На этой встрече грузинскую делегацию возглавлял премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По словам Изория, на встрече были рассмотрены вопросы расширения и углубления грузино-американского сотрудничества, в том числе, в направлении вступления Грузии в НАТО.

"В новом меморандуме будут важные акценты на то, как мы должны усилить безопасность нашей страны новыми подходами, закупками вооружения новых технологий", - отметил он.

По его словам, в документе особый акцент будет сделан на вопросе безопасности региона Черного моря.

Со своей стороны пресс-служба Пентагона сообщает, что П.Шанахан заверил грузинскую сторону в поддержке Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета Грузии.

"Лидеры обсудили широкий спектр вопросов, связанных с обороной, включая оккупацию Россией грузинской территории, тему обеспечения безопасности в Черном море и прогресс в оборонной реформе", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Стороны также договорились продолжить сотрудничество в сфере безопасности в целях усиления боеготовности грузинских войск.

Напомним, противотанковые системы Javelin уже находятся на территории Грузии и размещены в безопасном месте.

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