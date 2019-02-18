Порошенко обсудит вопросы безопасности с президентами Польши и Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. На этой неделе Президент Украины Петр Порошенко примет участие в трехстороннем саммите Украины, Польши и Литвы, на котором будут обсуждаться вопросы безопасности. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.
"22 февраля в Люблине состоится трехсторонний саммит между президентами Украины, Польши и Литовской Республики", - отметил Елисеев.
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По его словам, встреча будет посвящена вопросам оборонного и военного сотрудничества, укрепления оборонной безопасности в регионе.
Напомним, строительство "Северного потока-2", деятельность "Газпрома", оккупация Азовского моря и Керченского пролива, а также освобождение украинских политзаключенных и военнопленных - ключевые темы, которые обсуждаются на Мюнхенской конференции по безопасности.