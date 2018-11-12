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Порошенко доручив регіональній владі розробити плани розвитку до 2021 року

Порошенко доручив регіональній владі розробити плани розвитку до 2021 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко дав завдання регіональній владі розробити плани розвитку територій на період з 2019 по 2021 роки. Про це він заявив під час Ради регіонального розвитку в Києві, передає кореспондент УНН.

“Я ставлю регіональній владі завдання розробити план розвитку територій на 2019-2021 рр. Обговорити їх із суспільством, із громадою і прийняти їх на рівні громад. Кожна територія повинна визначити свої переваги, свої пріоритети”, — зазначив Порошенко.

За його словами, за "всіма прогнозами", в найближчі роки в Україні триватиме зростання, і у громадах буде більше коштів для власного розвитку. Для того, щоб місцева влада краще розуміла, куди має вкладати кошти, їй і необхідно визначити певні “маркери розвитку”.

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Наявність таких планів, на думку Президента, підвищить інвестиційні перспективи територій. Крім того, держава зможе співфінансувати ці проекти.

Зокрема, Порошенко пообіцяв виділити 3 млрд грн на інтернет сільським школам, а також на модернізацію опорних шкіл й придбання шкільних автобусів.

За його словами, на сьогодні схвалено фінансування урядом 513 проектів з будівництва нових амбулаторій на суму майже 3 млрд гривень.

“На даний момент з 513 амбулаторій будується 89, а решта — стартують в найближчі тижні”, — зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНН, Порошенко пригрозив примусовим об'єднанням в ОТГ у 2020 році.

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