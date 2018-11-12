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Порошенко поручил региональным властям разработать планы развития до 2021 года

Порошенко поручил региональным властям разработать планы развития до 2021 года

Киев  •  УНН

 • 6996 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко дал задание региональной власти разработать планы развития территорий на период с 2019 по 2021 годы. Об этом он заявил во время Совета регионального развития в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Я ставлю региональной власти задачу разработать план развития территорий на 2019-2021 гг. Обсудить их с обществом, с обществом и принять их на уровне общин. Каждая территория должна определить свои предпочтения, свои приоритеты", - отметил Порошенко.

По его словам, по "всем прогнозам", в ближайшие годы в Украине продолжится рост, и в общинах будет больше для собственного развития. Для того, чтобы местные власти лучше понимали, куда вкладывать средства, им и необходимо определить определенные "маркеры развития".

Наличие таких планов, по мнению Президента, повысит инвестиционные перспективы территорий. Кроме того, государство сможет софинансировать эти проекты.

В частности, Порошенко пообещал выделить 3 млрд грн на интернет сельским школам, а также на модернизацию опорных школ и приобретение школьных автобусов.

По его словам, на сегодня одобрено финансирование правительством 513 проектов по строительству новых амбулаторий на сумму почти 3 млрд гривен.

"На данный момент из 513 амбулаторий строится 89, а остальные - стартуют в ближайшие недели", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНН, Порошенко пригрозил принудительным объединением в ОТО в 2020 году.

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