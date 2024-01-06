Одна людина поранена на Донеччині за добу від обстрілів росіян

На Донеччині від обстрілів з боку російських військ протягом 5 січня поранення отримала одна людина у Красногорівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

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Росія вбиває цивільних! За 5 січня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — у Красногорівці йдеться у повідомленні.

Деталі

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Ворог вранці обстріляв з артилерії Українськ на Донеччині: пошкоджено навчальний заклад та будинки