Одна людина поранена на Донеччині за добу від обстрілів росіян
Київ • УНН
Одна людина отримала поранення у Красногорівці, Донецьк, внаслідок російського обстрілу 5 січня.
На Донеччині від обстрілів з боку російських військ протягом 5 січня поранення отримала одна людина у Красногорівці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Цитата
Росія вбиває цивільних! За 5 січня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — у Красногорівці
Деталі
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Ворог вранці обстріляв з артилерії Українськ на Донеччині: пошкоджено навчальний заклад та будинки05.01.24, 09:54 • 22960 переглядiв