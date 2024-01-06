Один человек ранен в Донецкой области за сутки от обстрелов россиян

В Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск в течение 5 января ранения получил один человек в Красногоровке. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

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Россия убивает гражданских! За 5 января россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Красногоровке говорится в сообщении.

Детали

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Враг утром обстрелял из артиллерии Украинск в Донецкой области: повреждены учебное заведение и дома