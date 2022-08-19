Виїзд українських військових за кордон на лікування: які документи потрібні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Українські військові, які дістали поранення на війні з росією, мають право виїзджати за кордон на лікування. У Держприкордонслужбі повідомили, які документи потрібні для виїзду, передає УНН.
Деталі
Особи зі складу Сил оборони, які постраждали внаслідок війни росії проти України, можуть виїхати за кордон на лікування за наявності:
• паспорта громадянина України для виїзду за кордон або паспорта громадянина України (за їх відсутності – документів, що містять відомості про особу, на підставі яких ДПСУ дозволить перетин державного кордону);
• висновку про необхідність направлення особи на лікування за кордон;
• листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.
Доповнення
Від початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала 8,5 тисячі тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму більше ніж 12 мільярдів гривень.
У сусідній Чехії лікується двоє військовослужбовців Збройних сил України, які отримали поранення під час повномасштабної війни з рф. Курс реабілітації пацієнти проходять на курорті Дарків, на сході країни.