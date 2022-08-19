Выезд украинских военных за границу на лечение: какие документы нужны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинские военные, которые получили ранения на войне с россией, имеют право выезжать за границу на лечение. В Госпогранслужбе сообщили, какие документы нужны для выезда, передает УНН.
Детали
Лица из состава Сил обороны, которые пострадали в результате войны россии против Украины, могут выехать за границу на лечение при наличии:
• паспорта гражданина Украины для выезда за границу или паспорта гражданина Украины (при их отсутствии – документов, содержащих сведения о лице, на основании которых ГПСУ позволит пересечение государственной границы);
• заключения о необходимости направления лица на лечение за границу;
• письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила 8,5 тысячи тонн медицинской гуманитарной помощи на общую сумму более 12 миллиардов гривен.
В соседней Чехии лечится двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые получили ранения во время полномасштабной войны с рф. Курс реабилитации пациенты проходят на курорте Дарков, на востоке страны.