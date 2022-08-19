Выезд украинских военных за границу на лечение: какие документы нужны

Детали

Лица из состава Сил обороны, которые пострадали в результате войны россии против Украины, могут выехать за границу на лечение при наличии:

• паспорта гражданина Украины для выезда за границу или паспорта гражданина Украины (при их отсутствии – документов, содержащих сведения о лице, на основании которых ГПСУ позволит пересечение государственной границы);

• заключения о необходимости направления лица на лечение за границу;

• письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила 8,5 тысячи тонн медицинской гуманитарной помощи на общую сумму более 12 миллиардов гривен.

В соседней Чехии лечится двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые получили ранения во время полномасштабной войны с рф. Курс реабилитации пациенты проходят на курорте Дарков, на востоке страны.