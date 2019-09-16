Попит на облігації МХП перевищив пропозицію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Попит на облігації найбільшого виробника курятини в Україні, компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП) Юрія Косюка в рази перевищив пропозицію. Про це у своїй колонці написав фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса, передає УНН.
"Компанія розмістила невеликий випуск на 350 млн дол. з прибутковістю 6,25%, при цьому обсяг попиту в п'ять разів перевищив пропозицію. Підтвердивши статус найулюбленішого українського емітента серед лондонського Сіті", - зазначив Фурса.
У свою чергу МХП повідомив, що планує використовувати виручені кошти від євроооблігацій в розмірі 350 млн дол. для погашення євробондів в квітні 2020 року і на загальні корпоративні потреби.
Очікується, що облігації будуть мати рейтинг B+ від Fitch, і B від S&P.
Нагадаємо, МХП в минулому році забезпечив Україні 450 млн дол. валютної виручки (з 500 млн дол. загальної виручки країни від експорту м'яса птиці).
Також нагадаємо, ЄБРР має намір в жовтні розглянути питання про кредит МХП.