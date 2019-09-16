Спрос на облигации МХП превысил предложение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Спрос на облигации крупнейшего производителя курятины в Украине, компании “Мироновский хлебопродукт” (МХП) Юрия Косюка в разы превысил предложение. Об этом в своей колонке написал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса, передаёт УНН.
“Компания разместила небольшой выпуск на 350 млн долл. с доходностью 6,25%, при этом объем спроса в пять раз превысил предложение. Подтвердив статус самого любимого украинского эмитента среди лондонского Сити”, — отметил Фурса.
В свою очередь МХП сообщил, что планирует использовать вырученные средства от евроооблигаций в размере 350 млн дол. для погашения евробондов в апреле 2020 г. и на общие корпоративные нужды.
Ожидается, что облигации будут иметь рейтинг B + от Fitch, и B от S&P.
Напомним, МХП в прошлом году обеспечил Украине 450 млн долл. валютной выручки (из 500 млн долл. общей выручки страны от экспорта мяса птицы).
Также напомним, ЕБРР намерен в октябре рассмотреть вопрос о кредите МХП.