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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Попали в самое главное командование по Херсону: рашист розповів товаришу про 12 "двухсотих", не обійшлося і без скарг

Попали в самое главное командование по Херсону: рашист розповів товаришу про 12 "двухсотих", не обійшлося і без скарг

Київ • УНН

 • 424255 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Окупант у розмові з товаришем розповів, як ЗСУ знищили саме головне командування рашистів на Херсонському напрямку. Розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони, передає УНН.

Цитата

"Попали в наше самое главное командование по Херсону...", - каже окупант.

За його словами, у результаті удару - 12 "двухсотих".

Додамо

Крім того, окупант розповідає про неналежне зберігання боєприпасів, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії.

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Нагадаємо

Як зазначено у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ, російські окупанти влаштували на тимчасово захопленій Херсонщині мародерство, анархію та беззаконня. Військовослужбовці рф і співробітники фсб конкурують між собою навіть за крадений автомобіль. 

Українські Національні Новини

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