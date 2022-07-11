Попали в самое главное командование по Херсону: рашист розповів товаришу про 12 "двухсотих", не обійшлося і без скарг
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Окупант у розмові з товаришем розповів, як ЗСУ знищили саме головне командування рашистів на Херсонському напрямку. Розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони, передає УНН.
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"Попали в наше самое главное командование по Херсону...", - каже окупант.
За його словами, у результаті удару - 12 "двухсотих".
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Крім того, окупант розповідає про неналежне зберігання боєприпасів, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії.
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Нагадаємо
Як зазначено у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ, російські окупанти влаштували на тимчасово захопленій Херсонщині мародерство, анархію та беззаконня. Військовослужбовці рф і співробітники фсб конкурують між собою навіть за крадений автомобіль.