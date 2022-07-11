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Попали в самое главное командование по Херсону: рашист рассказал товарищу о 12 "двухсотых", не обошлось и без жалоб

Киев • УНН

 • 424251 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Оккупант в разговоре с товарищем рассказал, как ВСУ уничтожили самое главное командование рашистов на Херсонском направлении. Разговор перехватило Главное управление разведки Минобороны, передает УНН.

Цитата

"Попали в наше самое главное командование по Херсону...", – говорит оккупант.

По его словам, в результате удара - 12 "двухсотых".

Добавим

Кроме того, оккупант рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта вследствие попадания украинской артиллерии.

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Напомним

Как указано в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ, российские оккупанты устроили на временно захваченной Херсонщине мародерство, анархию и беспредел. Военнослужащие россии и сотрудники ФСБ конкурируют между собой даже за угнанный автомобиль. 

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