Попали в самое главное командование по Херсону: рашист рассказал товарищу о 12 "двухсотых", не обошлось и без жалоб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Оккупант в разговоре с товарищем рассказал, как ВСУ уничтожили самое главное командование рашистов на Херсонском направлении. Разговор перехватило Главное управление разведки Минобороны, передает УНН.
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"Попали в наше самое главное командование по Херсону...", – говорит оккупант.
По его словам, в результате удара - 12 "двухсотых".
Добавим
Кроме того, оккупант рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта вследствие попадания украинской артиллерии.
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Напомним
Как указано в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ, российские оккупанты устроили на временно захваченной Херсонщине мародерство, анархию и беспредел. Военнослужащие россии и сотрудники ФСБ конкурируют между собой даже за угнанный автомобиль.