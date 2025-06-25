Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу 25 червня 2025
Київ • УНН
За минулу добу на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення, причому більша частина відбулася на Покровському та Лиманському напрямках. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат, уразивши вісім районів зосередження особового складу та військової техніки.
Понад половина зі 151 бою на фронті минулої доби сталася на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 25 червня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 24 червня, пише УНН.
Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення
За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6338 обстрілів, зокрема 106 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3943 дронів-камікадзе.
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію противника", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, та здійснив 189 обстрілів, п’ять із яких - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, в бік Піщаного й Курилівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Нового Миру, Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки.
На Сіверському напрямку ворог здійснив п’ять спроб йти вперед в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку окупанти вісім разів атакували в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Срібне, Богданівка, Новосергіївка, Єлизаветівка, Промінь, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Муравки, Мирнограду, Полтавки й Володимирівки.
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Багатир, Зелене Поле, Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара.
На Гуляйпільському напрямку противник за підтримки авіації здійснив одну атаку на позиції наших захисників поблизу населеного пункту Малинівка - успіху не мав.
Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське.
На Придніпровському напрямку минулої доби ворог тричі атакував позиції Сил оборони.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
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