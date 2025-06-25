Более половины боев - на двух направлениях: карта от Генштаба 25 июня 2025
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 151 боевое столкновение, причем большая часть произошла на Покровском и Лиманском направлениях. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери, поразив восемь районов сосредоточения личного состава и военной техники.
Более половины из 151 боя на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 25 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 24 июня, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение
По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 64 авиационных удара, применил девять ракет и сбросил 118 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6338 обстрелов, в том числе 106 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3943 дронов-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили пять атак захватчиков. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив при этом 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 189 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи Степовой Новоселовки, Кругляковки, Зеленого Гая, в сторону Песчаного и Куриловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское, в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины, Шандриголового, Грековки и Дружелюбовки.
На Сиверском направлении враг предпринял пять попыток идти вперед в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты восемь раз атаковали в районах Часового Яра, Ступочок и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Срибное, Богдановка, Новосергеевка, Елизаветовка, Проминь, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону Муравки, Мирнограда, Полтавки и Владимировки.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Богатырь, Зеленое Поле, Веселое, Новоселка, Шевченко, Вольное Поле, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара.
На Гуляйпольском направлении противник при поддержке авиации совершил одну атаку на позиции наших защитников вблизи населенного пункта Малиновка - успеха не имел.
Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг трижды атаковал позиции Сил обороны.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Потери россиян за сутки: уничтожено почти тысяча оккупантов и 58 артсистем25.06.25, 07:36 • 1454 просмотра