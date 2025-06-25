Более половины боев - на двух направлениях: карта от Генштаба 25 июня 2025

Более половины из 151 боя на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в утренней сводке 25 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 24 июня, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных и 64 авиационных удара, применил девять ракет и сбросил 118 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6338 обстрелов, в том числе 106 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3943 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, склад боеприпасов и радиолокационную станцию противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили пять атак захватчиков. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив при этом 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 189 обстрелов, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи Степовой Новоселовки, Кругляковки, Зеленого Гая, в сторону Песчаного и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское, в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины, Шандриголового, Грековки и Дружелюбовки.

На Сиверском направлении враг предпринял пять попыток идти вперед в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты восемь раз атаковали в районах Часового Яра, Ступочок и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Срибное, Богдановка, Новосергеевка, Елизаветовка, Проминь, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону Муравки, Мирнограда, Полтавки и Владимировки.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Богатырь, Зеленое Поле, Веселое, Новоселка, Шевченко, Вольное Поле, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара.

На Гуляйпольском направлении противник при поддержке авиации совершил одну атаку на позиции наших защитников вблизи населенного пункта Малиновка - успеха не имел.

Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг трижды атаковал позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

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