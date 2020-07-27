Понад половина українців не довіряє Зеленському — опитування

"Рейтинг довіри серед національних політиків очолює чинний Президент В.Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють – 53%", - йдеться в опитуванні.

Також 27% опитаних довіряють Володимиру Гройсману, водночас 63% - йому не довіряють, Юрію Бойку довіряють – 23%, не довіряють - 57%, Віталію Кличку – 22% і 67% відповідно, Дмитру Разумкову – 21% і 46% (ще 23% - його не знають).



Окрім того, Юлії Тимошенко – 20% і 74%, Петру Порошенку – 19% і 76%. Також 11% довіряють Андрію Портнову, але 41% - його не знають і ще 42% - не довіряють йому. Чинному прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють лише 11%, чверть не знають його і більше ніж половина йому не довіряють.

Довідка: опитування соціологічною групою "Рейтинг" проводилося 15-20 липня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.



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Нагадаємо, за даними дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Зеленському не довіряють 49% українців, а довіряють 44%.