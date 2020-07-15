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Зеленському не довіряють 49% українців – дослідження

Зеленському не довіряють 49% українців – дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському не довіряють 49% українців, а довіряють 44%, що означає негативний баланс довіри та недовіри від громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані загальнонаціонального дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

"Зеленський лишається політиком з найвищим рівнем довіри (44%), однак не довіряє йому 49%, що робить баланс довіри та недовіри негативним. Дмитру Разумкову довіряють 39% опитаних, не довіряють – 45%. Довіра до інших представників влади є значно нижчою", - йдеться у результатах дослідження.

Також зазначено, що 40,5% громадян погоджуються, що Президент Володимир Зеленський є чесною і порядною людиною, але про більшість членів його політичної команди цього сказати не можуть.

Додамо, дослідження проводилося з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, дані соцопитування свідчать, що більш ніж половина українців (60,5%) вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямі. 

Українські Національні Новини

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