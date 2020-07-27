Более половины украинцев не доверяет Зеленскому — опрос

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 81518 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105525 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139135 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112549 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134394 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102639 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102667 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104923 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Более половины украинцев не доверяет Зеленскому — опрос

Более половины украинцев не доверяет Зеленскому — опрос

Киев  •  УНН

 • 13600 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет действующий Президент Владимир Зеленский, которому доверяют 41% и не доверяют 53% опрошенных граждан. Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет действующий Президент В.Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют - 53%", - говорится в опросе.

Также 27% опрошенных доверяют Владимиру Гройсману одновременно 63% - ему не доверяют, Юрию Бойко доверяют - 23%, не доверяют - 57%, Виталию Кличко - 22% и 67% соответственно, Дмитрию Разумкову - 21% и 46% (еще 23% - его не знают).

Кроме того, Юлии Тимошенко - 20% и 74%, Петру Порошенко - 19% и 76%. Также 11% доверяют Андрею Портнову, но 41% - его не знают и еще 42% - не доверяют ему. Действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют только 11%, четверть не знают его и более половины ему не доверяют.

Справка: опрос социологической группой "Рейтинг" проводилось 15-20 июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Напомним, по данным исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Зеленскому не доверяют 49% украинцев, а доверяют 44%.

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