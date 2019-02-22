Понад мільйон робочих місць: скільки людей працюватимуть на виборах

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. В Україні все активніше розгортається кампанія з виборів президента. Центральна виборча комісія вже перейшла до процесу оформленні виборчих комісій місцевого рівня. УНН вирішив підрахувати скільки людей можуть отримати роботу на виборах, зважаючи, що офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти аж 44.

Про формування окружних виборчих комісій вже оголошено. Їх буде 199 і до їхнього складу включено 7 355 осіб.

Щодо виборчих дільниць то орієнтовна кількість вказана на сайті ЦВК становить 29 746. А тепер звернемося до норми закону про вибори президента, в якому записано, що "Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дев’яти осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п’ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії".

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Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) мають кандидати на пост Президента України. Уявімо, якщо своїх кандидатів до складу усіх ДВК подадуть усі 44 кандидати. Кількість членів ДВК по всій країні тоді становитиме понад 1 млн 300 тисяч осіб. Звісно, переважна більшість кандидатів, не подаватимуть своїх представників до складу усіх ДВК, але за такої кількості кандидатів, все ж слід очікувати, що кількість членів комісій, особливо у великих містах, буде значною.

Також є закордонні дільниці (за попередньою інформацією 102). Але більшість комісій на них формуються у скороченому вигляді.

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До речі, робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, оплачується у визначеному Кабінетом Міністрів України розмірі та в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори президента України. У бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища.

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