Более миллиона рабочих мест: сколько людей будут работать на выборах

О формировании окружных избирательных комиссий уже объявлено. Их будет 199 и их состав включены 7355 человек.



По избирательным участкам то ориентировочное количество указано на сайте ЦИК составляет 29 746. А теперь обратимся к норме закона о выборах президента, в котором записано, что "Участковая избирательная комиссия образуется соответствующей окружной избирательной комиссией не позднее чем за восемнадцать дней до дня выборов в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов комиссии в количестве не менее девяти человек.

На избирательных участках, где количество избирателей не превышает пятидесяти человек, участковая избирательная комиссия может образовываться в составе председателя, секретаря и двух - четырех членов комиссии".



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Право представления кандидатур в состав участковых избирательных комиссий (по одному человеку в одну избирательную комиссию от одного кандидата) имеют кандидаты на пост Президента Украины. Представим, если своих кандидатов в состав всех УИК подадут все 44 кандидата. Количество членов УИК по всей стране тогда составит более 1300000 человек. Конечно, подавляющее большинство кандидатов, не будут подавать своих представителей в состав всех УИК, но при таком количестве кандидатов, все же следует ожидать, что количество членов комиссий, особенно в крупных городах, будет значительной.



Также зарубежные участки (по предварительной информации 102). Но большинство комиссий на них формируются в сокращенном виде.



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Кстати, работа члена избирательной комиссии, который выполняет свои полномочия в избирательной комиссии на платной основе, оплачивается в определенном Кабинетом Министров Украины размере и в порядке, определенном Центральной избирательной комиссией, за счет средств Государственного бюджета Украины, выделяемых на подготовку и проведение выборов.



Напомним, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы президента Украины. В бюллетене 31 марта 2019 украинцы увидят 44 фамилии.