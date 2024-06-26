Понад 70% українських біженців мають намір повернутися з Литви в Україну - опитування
Київ • УНН
Згідно з опитуванням Міжнародної організації з міграції, понад 70% українських біженців у Литві мають намір повернутися в Україну, як тільки в країні стане безпечніше. Близько 79% планують залишитися в Литві на наступні шість місяців.
За даними опитування потреб і намірів, в найближче півріччя більшість українців залишаються у Литві, але значна частина біженців планує повернутися, як тільки в Україні буде безпечніше.
Передає УНН з посиланням на Литовське Національне радіо і телебачення.
Деталі
За даними дослідження офісу Міжнародної організації з міграції (МОМ Литва), більшість українських військових біженців хотіли б повернутися в Україну, але при зміні в ситуації з безпеки. 12% не визначилися. З іншого боку, в даний час і в найближче півріччя, близько 79% опитаних мають намір залишитися в Литві. При цьому 20% повідомили, що не впевнені у своїх планах. Тільки 1% - планує виїхати в найближчі півроку.
Перешкоди та виклики
Потреба у вивченні литовської мови зростає, 62% українців називають Мовний бар'єр однією з головних перешкод при пошуку роботи.
Очевидно, що чим довше українці живуть в Литві, тим більше їм потрібно інтегруватися і досягати тут своїх цілей, а мова є одним з найважливіших аспектів
Опитування виявило основні фактори та визначальні потреби українських біженців:
Близько 60% опитаних назвали фінансову підтримку своєю основною потребою,
43% – Мовні курси,
36% - зайнятість і роботу,
34% - послуги охорони здоров'я,
25% - володіння довгостроковим житлом.
Дані минулого року
Цікаво, що влітку 2023 року, лише 8% опитаних вказали на необхідність доступності мовних курсів; проте червні-вересні того ж року, на необхідність освоєння мовного середовища вказали вже 18% респондентів.
Доповнення
За два роки з початку війни в Україні до Литви прибули майже 87 тис.громадян України. В даний час, згідно з опитуванням МОМ, близько 45% українців в Литві працевлаштовані; 15% самі створили собі робочі місця, інші шукають роботу.
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