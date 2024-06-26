По данным опроса потребностей и намерений, в ближайшее полугодие большинство приехавших остаются Литве, но значительная часть беженцев планирует вернуться, как только в Украине будет безопаснее. Передает УНН со ссылкой на Литовское национальное радио и телевидение.

Детали

По данным исследования офиса Международной организации по миграции (МOM Литва), большинство украинских военных беженцев хотели бы вернуться в Украину, но при изменении в ситуации по безопасности. 12% не определились. С другой стороны, в настоящее время и в ближайшее полугодие, около 79% опрошенных намерены остаться в Литве. При этом 20% сообщили, что не уверены в своих планах. Только 1% – планирует уехать в ближайшие полгода.

Препятствия и вызовы

Потребность в изучении литовского языка растет, 62% украинцев называют языковой барьер одним из главных препятствий при поиске работы.

Очевидно, что чем дольше украинцы живут в Литве, тем больше им нужно интегрироваться и достигать здесь своих целей, а язык является одним из важнейших аспектов – пояснил глава представительства МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис.

Опрос выявил основные факторы и определяющие потребности украинских беженцев:

Около 60% опрошенных назвали финансовую поддержку своей основной потребностью,

43% – языковые курсы,

36% – занятость и работу,

34% – услуги здравоохранения,

25% – обладание долгосрочным жильем.

Данные прошлого года

Интересно, что летом 2023 году, лишь 8% опрошенных указали на необходимость доступности языковых курсов; однако июне-сентябре того же года, на необходимость освоения языковой среды указали уже 18% респондентов.

Дополнение

За два года с начала войны в Украине в Литву прибыли почти 87 тыс. граждан Украины. В настоящее время, согласно опросу МОМ, около 45% украинцев в Литве трудоустроены; 15% сами создали себе рабочие места, остальные ищут работу.

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