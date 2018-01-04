Понад 67 тисяч споживачів залишилися без світла на сході Канади через сніжний шторм
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Понад 67 тисяч споживачів залишилися без енергопостачання в атлантичних провінціях Канади через сніжний шторм, що обрушився в четвер на регіон. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBC.
За останніми даними, в провінції Нова Шотландія без світла залишилися вже 62,2 тисячі домогосподарств і інших споживачів електроенергії, в Нью-Брансвіку — близько 5 тисяч. Обриви на енергомережах зафіксовані також в провінціях Острів Принца Едуарда і Ньюфаундленд і Лабрадор, але точної інформації місцеві оператори поки надати не можуть.
Як зазначає Національне метеорологічне бюро, негода принесла в регіон крижані дощі та снігопади. Очікується, що в атлантичній Канаді може випасти 25-40 см снігу — майже місячна норма опадів. Зараз швидкість поривів вітру складає 80-110 км/год (22-30,5 м/с), але раніше синоптики попереджали про штормовий вітер місцями з поривами до 130 км/год (36 м/с).
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Перед приходом стихії в регіоні було зупинено поромне сполучення, закриті школи і деякі підприємства, аеропорти почали скасовувати авіарейси. Влада провінцій звернулася до населення з проханням не виїжджати на далекі відстані на автотранспорті і купити все необхідне, щоб перечекати негоду вдома.
Про потерпілих і руйнування поки інформації не надходило.
Нагадуємо, МЗС України заявило, що про постраждалих українців в результаті шторму “Елеонор” не повідомлялось, котрий нещодавно пройшов країнами північної Європи.