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Более 67 тысяч потребителей остались без света на востоке Канады через снежный шторм

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 января. УНН. Более 67 тысяч потребителей остались без энергоснабжения в атлантических провинциях Канады из-за снежного шторма, обрушившегося в четверг на регион. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBC.

Более 67 тысяч потребителей остались без света на востоке Канады через снежный шторм

По последним данным, в провинции Новая Шотландия без света остались уже 62,2 тысячи домохозяйств и других потребителей электроэнергии, в Нью-Брансуик - около 5 тысяч. Обрывы на энергосетях зафиксированы также в провинциях Остров Принца Эдуарда и Ньюфаундленд и Лабрадор, но точной информации местные операторы пока предоставить не могут.

Как отмечает Национальное метеорологическое бюро, непогода принесла в регион ледяные дожди и снегопады. Ожидается, что в атлантической Канаде может выпасть 25-40 см снега - почти месячная норма осадков. Сейчас скорость порывов ветра составляет 80-110 км/ч (22-30,5 м/с), но ранее синоптики предупреждали о ураганном ветре местами с порывами до 130 км/ч (36 м/с).

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Перед приходом стихии в регионе было остановлено паромное сообщение, закрыты школы и некоторые предприятия, аэропорты начали отменять авиарейсы. Власти провинций обратилась к населению с просьбой не выезжать на дальние расстояния на автотранспорте и купить все необходимое, чтобы переждать непогоду дома.

О пострадавших и разрушениях пока информации не поступало.

Напоминаем, МИД Украины заявил, что о пострадавших украинский в результате шторма "Элеонор" не сообщалось , который недавно прошел странами северной Европы.

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