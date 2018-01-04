МЗС: українці не звертались до посольств через шторм "Елеонор"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Про постраждалих українців в результаті шторму "Елеонор", який пройшов країнами північної Європи, не повідомлялось. Про це УНН розповів офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
“Українці не звертались до дипустанов у зв’язку зі штормом, поліція не повідомляла про можливі надзвичайні випадки з українцями”, — зазначив В.Кирилич.
Як повідомляв УНН, у результаті шторму “Елеонор” загинули троє людей. У Французьких Альпах загинув лижник. Окрім того, ще 15 осіб травмовані в інших місцях країни, четверо з них отримали серйозні травми.
Ще двоє людей загинули внаслідок того, що їх знесло величезною хвилею на північному узбережжі Іспанії.