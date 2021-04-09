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Понад 35% українців вірять, що Росія може напасти на Україну

Понад 35% українців вірять, що Росія може напасти на Україну

Київ • УНН

 • 19317 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Понад 35% українців оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну, як високу. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 6-7 квітня, передає УНН.

Цитата:

"36% опитаних оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну, як високу, 31% – як середню, 15% – низьку, 12% – говорять, що загрози немає. У порівнянні з груднем 2018 року (коли відбулося захоплення Росією українських моряків), кількість тих, хто вважає, що загроза є високою, зросла майже у півтори рази", - повідомляється за результатами опитування.

Зазначимо, що наразі у можливість нападу більше вірять на заході та у центрі України, ніж на півдні та сході.

Довідково

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що з початку року загинуло 26 українських воїнів.

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