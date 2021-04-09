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Более 35% украинцев верят, что Россия может напасть на Украину

Более 35% украинцев верят, что Россия может напасть на Украину

Киев  •  УНН

 • 19307 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Более 35% украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, как высокую. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля, передает УНН.

Цитата:

"36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, как высокую, 31% - как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет. По сравнению с декабрем 2018 года (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высока, выросло почти в полтора раза", - сообщается по результатам опроса.

Отметим, что сейчас в возможность нападения больше верят на западе и в центре Украины, чем на юге и востоке.

Справка

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала года погибло 26 украинских воинов.

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