Понад 100 млн грн кредитів: нардеп Суркіс "засвітив" рекордні фінансові зобов’язання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Народний депутат Григорій Суркіс погасив понад 100 млн грн боргу за кредитами. Про це свідчать зміни у майновому стані народного депутата, передає УНН.
Зазначимо, що відповідні зміни у майновому стані нардепа датовані 23 та 27 жовтня. Протягом листопада й грудня Суркіс не вносив зміни в електронну декларацію про зміну свого майновому стану.
Так, 23 жовтня Суркіс погасив заборгованість по кредиту у розмірі 97,1 млн грн, а 27 жовтня – здійснив повне погашення кредитного боргу на 3,7 млн грн.
При цьому, нардеп не вказує фінустанови, перед якими виконує кредитні зобов’язання. Як і не декларує відомості про нові заробітки чи інші фінансові надходження.
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Зауважимо, родина Суркісів має борги і перед державним "Приватом". За оцінками ЗМІ, вони складають 21,7 млн доларів і 330 млн грн.
При цьому, офіційна декларація Григорія Суркіса засвідчує спроможність родини погасити цей борг у 100% розмірі.
Тож експерти кажуть, що олігархи не сплачують борги, бо влада просто дозволяє їм жити за рахунок держави.