Сімейний банк Суркісів накопичив податкових зобов’язань на 9,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Акцент-Банк (А-Банк, Дніпро) утричі наростив свої відстрочені податкові зобов’язання — до 9,5 млн грн. Про це йдеться у фін звітності банку, передає УНН.
Дані наведені за період із січня по вересень 2020 року.
Також зазначається, що фінансова установа відчутно збільшила кількість кредитів, наданих клієнтам — у півтора рази.
Зобов’язання ж банку за 9 міс. зросли — в 1,3 рази, до 7,44 млрд грн, зокрема, поточні рахунки і депозити клієнтів — в 1,4 рази, до 7,12 млрд грн.
За даними НБУ на початок 2020 року, найбільшим акціонером А-Банку був Ігор Суркіс (32,4368%), Григорій Суркіс (32,1991%), Світлана Суркіс (16,0975%) і Марина Суркіс (16,0975%).
Нагадаємо, за даними ЗМІ ФК “Динамо”, що належить Суркісам також має проблеми з податками. Їх несплату протягом кількох років поспіль зараз розслідують і ДФС, і ДБР.
Крім того, мільйонні податкові борги має також обленерго Суркісів — “Запоріжжяобленерго”. Вони сягають понад 700 млн грн.
Окрім цього родина Суркісів має борги і перед державним “Приватом”. За оцінками ЗМІ, вони складають 21,7 млн дол. і 330 млн грн. При цьому офіційна декларація Григорія Суркіса засвідчує спроможність родини погасити цей борг у 100% розмірі.
Тож, експерти кажуть, що олігархам влада просто дозволяє жити за рахунок держави.