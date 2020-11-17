Сімейний банк Суркісів накопичив податкових зобов’язань на 9,5 млн грн

Дані наведені за період із січня по вересень 2020 року.

Також зазначається, що фінансова установа відчутно збільшила кількість кредитів, наданих клієнтам — у півтора рази.

Зобов’язання ж банку за 9 міс. зросли — в 1,3 рази, до 7,44 млрд грн, зокрема, поточні рахунки і депозити клієнтів — в 1,4 рази, до 7,12 млрд грн.

За даними НБУ на початок 2020 року, найбільшим акціонером А-Банку був Ігор Суркіс (32,4368%), Григорій Суркіс (32,1991%), Світлана Суркіс (16,0975%) і Марина Суркіс (16,0975%).

Нагадаємо, за даними ЗМІ ФК “Динамо”, що належить Суркісам також має проблеми з податками. Їх несплату протягом кількох років поспіль зараз розслідують і ДФС, і ДБР.

Крім того, мільйонні податкові борги має також обленерго Суркісів — “Запоріжжяобленерго”. Вони сягають понад 700 млн грн.

Окрім цього родина Суркісів має борги і перед державним “Приватом”. За оцінками ЗМІ, вони складають 21,7 млн дол. і 330 млн грн. При цьому офіційна декларація Григорія Суркіса засвідчує спроможність родини погасити цей борг у 100% розмірі.

Тож, експерти кажуть, що олігархам влада просто дозволяє жити за рахунок держави.