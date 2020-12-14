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Более 100 млн грн кредитов: нардеп Суркис "засветил" рекордные финансовые обязательства

Киев • УНН

 • 13145 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Народный депутат Григорий Суркис погасил более 100 млн грн долга по кредитам. Об этом свидетельствуют изменения в имущественном состоянии народного депутата, передает УНН.

Более 100 млн грн кредитов: нардеп Суркис "засветил" рекордные финансовые обязательства

Отметим, что соответствующие изменения в имущественном состоянии нардепа датированы 23 и 27 октября. В ноябре и декабре Суркис не вносил изменения в электронную декларацию об изменении своего имущественного положения.

Так, 23 октября Суркис погасил задолженность по кредиту в размере 97,1 млн грн, а 27 октября - осуществил полное погашение кредитного долга на 3,7 млн грн.

При этом, нардеп не указывает финучреждения, перед которыми выполняет кредитные обязательства. Как и не декларирует сведения о новых заработках или других финансовых поступлениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семейный банк Суркисов накопил налоговых обязательств на 9,5 млн грн .

Заметим, семья Суркисов имеет долги и перед государственным "Приватом". По оценкам СМИ, они составляют 21,7 млн долларов и 330 млн грн.

При этом, официальная декларация Григория Суркиса свидетельствует о способности семьи погасить этот долг в 100% размере.

Поэтому эксперты говорят, что олигархи не платят долги, потому что власть просто позволяет им жить за счет государства.

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