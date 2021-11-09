Понад 10 тис. мігрантів готові перетнути кордон Білорусі і Польщі: Варшава каже про загрозу нового штурму

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Речник польського уряду Петер Мюллер заявив, що "наразі біля кордону перебувають 3-4 тис. мігрантів і більше ніж 10 тисяч інших по всій Білорусі, які готові спробувати перейти у Польщу".

"Ми очікуємо, що найближчими годинами атаки на нашому кордоні будуть відновлені групами у кілька сотень людей", – сказав також голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

Деталі

Тим часом польська поліція каже, що ніч на кордоні минула спокійно. "Ніч пройшла досить спокійно, час від часу кидали каміння в бік поліцейських та поліцейських машин з Білорусі, пошкодивши одну поліцейську машину", - вказали у поліції.

Вранці на кордон приїхали прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Тим часом речник польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарін вказує, що у ситуації з мігрантами на кордоні має місце тиск іншої сторони.

"У діях Білорусі проти Польщі важливу роль відіграє інформаційна боротьба, яка полягає в тому, щоб примусити підкоритися діям Білорусі та тиснути на уряд, щоб він погодився на шлях щодо міграції", - зазначив він, додавши, що використовують для цього дітей і жінок.

"Мігранти отримують інструкції,.. як використовувати дітей, щоб спробувати перетнути кордон. "Візьми дітей, обійми їх, виглядай брудним і втомленим. Інші записи стосуються використання дітей для виготовлення пропагандистських матеріалів. "Друзям у лісі потрібна дитина, яка зможе прокоментувати на відео, яке буде надіслано організаціям". Ось так білоруські служби грають з нашими емоціями", - вів далі Жарін.

Контекст

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

Учора, 8 листопада, ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська уздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни.

На кордоні було чути постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.