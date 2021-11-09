Более 10 тыс. мигрантов готовы пересечь границу Беларуси и Польши: Варшава говорит об угрозе нового штурма

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Представитель польского правительства Петер Мюллер заявил, что "сейчас у границы находятся 3-4 тыс. мигрантов и более 10 тысяч других по всей Беларуси, которые готовы попробовать перейти в Польшу".

"Мы ожидаем, что в ближайшие часы атаки на нашей границе будут возобновлены группами в несколько сотен человек", - сказал также глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Детали

Между тем польская полиция говорит, что ночь на границе прошла спокойно. "Ночь прошла довольно спокойно, время от времени бросали камни в сторону полицейских и полицейских машин из Беларуси, повредив одну полицейскую машину", - указали в полиции.

Утром на границу приехали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр обороны страны Мариуш Блащак.

Тем временем спикер польского министра-координатора спецслужб Станислав Жарин указывает, что в ситуации с мигрантами на границе имеет место давление другой стороны.

"В действиях Беларуси против Польши важную роль играет информационная борьба, которая заключается в том, чтобы заставить подчиниться действиям Беларуси и давить на правительство, чтобы он согласился на путь относительно миграции", - отметил он, добавив, что используют для этого детей и женщин.

"Мигранты получают инструкции,.. как использовать детей, чтобы попытаться пересечь границу. "Возьми детей, обними их, выгляди грязным и усталым". Другие записи касаются использования детей для изготовления пропагандистских материалов. "Друзьям в лесу нужен ребенок, который сможет прокомментировать на видео, которое будет отправлено организациям". Вот так белорусские службы играют с нашими эмоциями", - вел дальше Жарин.

Контекст

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Вчера, 8 ноября, ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они раздавались с польской стороны.