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"Понабирали хрін знає кого": Москаль про кадрову кризу НАБУ

"Понабирали хрін знає кого": Москаль про кадрову кризу НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Роботу ключового антикорупційного органу країни НАБУ важко назвати продуктивною та ефективною. Зокрема - через непрофесійний підбір кадрів. Про це у коментарі УНН заявив колишній голова Закарпатської ОДА, політик Геннадій Москаль.

"НАБУ працює неефективно тому, що не можна набирати прокурорів і детективів по конкурсу. Так само як не можна по конкурсу набирати, наприклад, хірургів у лікарню – їх треба відбирати за фаховими якостями. А коли ми відбираємо фахівців по конкурсу – то й виходить потім, що понабирали чорт і хрін знає кого. Тому НАБУ і є неефективною структурою", - сказав він.

Через конкурс у НАБУ прийшли детективи-теоретики, продовжив Москаль.

"А потрібні – практики. Невже в Україні не можна було знайти 400 чоловік професіоналів, у тій же прокуратурі, у МВС, у СБУ? Можна! Так ні - "давайте конкурс". От вони і пройшли конкурс, теоретично в усьому розібралися, а на практиці - нуль. І буде далі нуль, поки ми не поміняємо діючих фахівців на справжніх професіоналів. У НАБУ мають працювати професіонали, і очолювати цей орган має професіонал", - підкреслив Москаль.

Нагадаємо, у НАБУ спостерігається кадрова криза. Директор НАБУ Артем Ситник визнаний судом корупціонером - незаконно призначеним на посаду. Водночас, детективів НАБУ звинувачують у фальсифікації кримінальних справ та сприянні у злочинних схемах. Зокрема, на посаді у НАБУ досі залишається детектив Дмитро Литвиненко, підозрюваний у сприянні Свинарчукам виконувати скандальновідомі оборонні замовлення Укроборонпрому. У 2020 році Литвиненко обзавівся акціями відомих іноземних корпорацій, серед яких Tesla і Royal Caribbean Cruises.

Найближчим часом у Раді хочуть заслухати результати слідства за кримінальними справами проти директора НАБУ Ситника та його детективів.

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