У Раді хочуть заслухати результати кримінальних справ проти Ситника

Відзвітувати просять представників Офісу Генпрокурора на наступному засіданні Комітету. Після цього народні депутати визначать, чи може Ситник продовжувати виконувати обов'язки директора НАБУ чи ні.

"Дякую Анастасії Радіній та її колегам по антикорупційному комітету, які підтримали моє звернення до комітету.

Звернення з проханням запросити на засідання антикорупційного комітету представника Офісу Генерального Прокурора для заслуховування інформації про хід розслідування кримінальних справ стосовно Артема Ситника, який виконує обов'язки Директора НАБУ.

1. Упевнений, що інформація прокурорів справить велике враження на колег з антикорупційного комітету і дасть їм можливість аргументовано оцінити діяльність пана Ситника і його відповідність критеріям до посту в.о. директора НАБУ.

2. Зверніть увагу на те, що пані Радіна прямо вказує на те, що Артем Ситник не є директором НАБУ, а лише виконує обов'язки директора.

Чекаємо наступне засідання комітету", - прокоментував Бужанський.

У коментарі УНН Бужанський додав, що перш ніж погоджувати бюджет НАБУ на 2021 рік - депутати хочуть почути результати цього року.

"За даними, які нам дає Держказначейство, в 2020 році в бюджет повернулося близько 2 млн грн. А бюджет НАБУ на 2021 рік становить мільярд. Так коли ми побачимо доцільність цього органу і результати?", - сказав Бужанський.

При цьому він підкреслив, що самого Ситника в Раді не чекають, оскільки він "неконституційно призначений корупціонер".

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Його колега, народний депутат і член антикорупційного Комітету Ірина Фріз не виключає заслуховування справ також проти детективів НАБУ.

"Коли ми отримаємо відповідь про можливість присутності представників прокуратури і НАБУ на нашому Комітеті, я можу точно сказати щодо інших детективів. Можливо це буде на наступному засіданні Комітету", - повідомила вона

Нагадаємо, НАБУ критикують за відсутність результатів боротьби з корупцією. При мільярдних бюджетах цей орган повертає в казну держави в рази менше через те, що вагома частина їх справ виявляється безперспективним "піар-пшиком". При цьому все більше інформації надходить про те, що співробітники НАБУ незаконно прослуховують людей, збирають про них дані, фальсифікують справи, а самі при цьому беруть участь в корупційних злочинах.

Так, наприклад, директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака НАБУ звинувачувало в розтраті 500 млн грн, але суд його повністю виправдав.

В іншій справі про нібито розтрати ДП "Спецтехноекспорт" судові експерти заявили про тиск на них з боку НАБУ і САП з метою сфабрикувати матеріали кримінальної справи і звинуватити колишнього главу держкомпанії Павла Барбуля. Зі ЗМІ відомо, що справу розслідував скандальний детектив НАБУ Дмитро Литвиненко, якого в свою чергу підозрювали в причетності до розтрат Укроборонпрому за схемами Свинарчуків. Литвиненко допомагав Свинарчукам виводити компанії з чорного списку для виконання оборонних замовлень.

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Прокурорами в справі "Спецтехноекспорту" були Ольга Ярова, зі скандалом звільнена з органів прокуратури, і Вадим Сидоренко, який звинувачував у розтратах вже згаданого директора Запорізького комбінату, виправданого судом, а також

мера Львова Андрія Садового в тому, що він нібито неправильно виділив землі під індустріальний парк.

Будівництво парку, до слова, так і не почалося. За словами Садового, цьому перешкоджали все ті ж силовики. В остаточному підсумку акції девелопера парку купив Dragon Capital і питання незаконності виділення землі, у всякому разі медійно, так гостро вже не стоїть.

При цьому сам глава НАБУ Ситник, нагадаємо, визнаний судом корупціонером і внесений до відповідного державного реєстру.

Згідно з останніми даними, НАБУ не довіряють вже 70% опитаних українців.