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В Раде хотят заслушать результаты уголовных дел против Сытника

В Раде хотят заслушать результаты уголовных дел против Сытника

Киев  •  УНН

 • 10254 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Члены Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики намерены заслушать результаты расследования уголовных дел против исполняющего обязанности директора НАБУ Артема Сытника, сообщает УНН со ссылкой на решение Комитета, опубликованного нардепом Максимом Бужанским.

Отчитаться просят представителей Офиса Генпрокурора на следующем заседании Комитета. После этого народные депутаты определят, может ли Сытник выполнять обязанности директора НАБУ или нет.

"Благодарю Анастасию Радину и ее коллег по антикоррупционному комитету, которые поддержали мое обращение в комитет. Обращение с просьбой пригласить на заседание антикоррупционного комитета представителя Офиса Генерального Прокурора для заслушивания информации о ходе расследования уголовных дел в отношении Артема Сытника, который выполняет обязанности директора НАБУ.

1. Уверен, что информация прокуроров произведет большое впечатление на коллег из антикоррупционного комитета и даст им возможность аргументировано оценить деятельность господина Сытника и его соответствие критериям к посту и.о. директора НАБУ.

2. Обратите внимание на то, что госпожа Радина прямо указывает на то, что Артем Сытник не является директором НАБУ, а лишь исполняет обязанности директора.

Ждем следующее заседание комитета", - прокомментировал Бужанский.

В комментарии УНН Бужанский добавил, что прежде чем согласовывать бюджет НАБУ на 2021 год - депутаты хотят услышать результаты этого года.

"По данным, которые нам дает Госказначейство, в 2020 году в бюджет вернулось около 2 млн грн, а бюджет НАБУ на 2021 год составляет миллиард. Так когда мы увидим целесообразность этого органа и результаты?", - сказал Бужанский.

При этом он подчеркнул, что самого Сытника в Раде не ждут, поскольку он "неконституционно назначенный коррупционер".

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Его коллега, народный депутат и член антикоррупционного комитета Ирина Фриз не исключает заслушивания дел также против детективов НАБУ.

"Когда мы получим ответ о возможности присутствия представителей прокуратуры и НАБУ на нашем Комитете, я могу точно сказать относительно других детективов. Возможно это будет на следующем заседании Комитета", - сообщила она

Напомним, НАБУ критикуют за отсутствие результатов борьбы с коррупцией. При миллиардных бюджетах этот орган возвращает в казну государства в разы меньше из-за того, что значительная часть их дел оказывается бесперспективным "пиар-пшиком". При этом все больше информации поступает о том, что сотрудники НАБУ незаконно прослушивают людей, собирают о них данные, фальсифицируют дела, а сами при этом участвуют в коррупционных преступлениях.

Так, например, директор Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака НАБУ обвиняло в растрате 500 млн грн, но суд его полностью оправдал.

В другом деле о якобы растрате ГП "Спецтехноэкспорт" судебные эксперты заявили о давлении на них со стороны НАБУ и САП с целью сфабриковать материалы уголовного дела и обвинить бывшего главу госкомпании Павла Барбуля. Из СМИ известно, что дело расследовал скандальный детектив НАБУ Дмитрий Литвиненко, которого в свою очередь подозревали в причастности к растрате Укроборонпрома по схемам Свинарчуком. Литвиненко помогал Свинарчукам выводить компании из черного списка для выполнения оборонных заказов.

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Прокурорами в деле "Спецтехноэкспорта" были Ольга Яровая, со скандалом уволенная из органов прокуратуры, и Вадим Сидоренко, который обвинял в растратах уже упомянутого директора Запорожского комбината, оправданного судом, а также мэра Львова Андрея Садового в том, что он якобы неправильно выделил земли под индустриальный парк.

Строительство парка, к слову, так и не началось. По словам Садового, этому препятствовали все те же силовики. В конечном итоге акции девелопера парка купил Dragon Capital и вопрос незаконности выделения земли, во всяком случае медийно, так остро уже не стоит.

При этом сам глава НАБУ Сытник, напомним, признан судом коррупционером и внесен в соответствующий государственный реестр.

Согласно последним данным, НАБУ не доверяют уже 70% опрошенных украинцев.

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