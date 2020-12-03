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"Понабирали хрен знает кого": Москаль о кадровом кризисе НАБУ

"Понабирали хрен знает кого": Москаль о кадровом кризисе НАБУ

Киев  •  УНН

 • 15059 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Работу ключевого антикоррупционного органа страны НАБУ трудно назвать продуктивной и эффективной. В частности - из-за непрофессионального подбора кадров. Об этом в комментарии УНН заявил бывший глава Закарпатской ОГА, политик Геннадий Москаль.

"НАБУ работает неэффективно тому, что нельзя набирать прокуроров и детективов по конкурсу. Так же как нельзя по конкурсу набирать, например, хирургов в больницу - их надо отбирать по профессиональным качествам. А когда мы отбираем специалистов по конкурсу - и получается потом, что набрали черт и хрен знает кого. Поэтому НАБУ и является неэффективной структурой", - сказал он.

Через конкурс в НАБУ пришли детективы-теоретики, продолжил Москаль.

"А нужны - практики. Неужели в Украине нельзя было найти 400 человек профессионалов в той же прокуратуре, в МВД, в СБУ? Можно! Так нет - "давайте конкурс". Вот они и прошли конкурс, теоретически во всем разобрались, а на практике - ноль. И будет дальше ноль, пока мы не поменяем действующих специалистов на настоящих профессионалов. В НАБУ должны работать профессионалы, и возглавлять этот орган должен профессионал", - подчеркнул Москаль.

Напомним, в НАБУ наблюдается кадровый кризис. Директор НАБУ Артем Сытник признан судом коррупционером - незаконно назначенным на должность. В то же время, детективов НАБУ обвиняют в фальсификации уголовных дел и содействии в преступных схемах. В частности, на должности в НАБУ до сих пор остается детектив Дмитрий Литвиненко, подозреваемый в содействии Свинарчукам выполнять скандальноизвестные оборонные заказы Укроборонпрома. В 2020 году Литвиненко обзавелся акциями известных иностранных компаний, среди которых Tesla и Royal Caribbean Cruises.

В ближайшее время в Раде хотят заслушать результаты следствия по уголовным делам против директора НАБУ Сытника и его детективов.

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