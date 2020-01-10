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Помпео висловився про можливі причини аварії літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Причиною катастрофи літака Boeing-737 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані могла бути технічна неполадка, вважає держсекретар США Майк Помпео, але він не виключає й іншого варіанту. Про це Помпео заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає УНН.

"Нам потрібно подивитися, що є основною причиною цього (катастрофи - ред.), можливо, це механічна відмова, але ми повинні це побачити. Якщо, насправді, справа в тому, що в цьому було щось більш підступне, американський народ повинен знати, що це іранське правопорушення, що викликало подібне", - заявив Помпео.

Він також розповів про розслідування, висловивши надію на те, що іранська сторона буде співпрацювати.

"Ми повинні докопатися до суті, і важливо докопатися до суті швидко. Я бачив повідомлення. Я можу тільки сказати, що нам потрібно дуже швидко розібратися в цьому", - підкреслив Держсекретар.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС). 

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомлялося раніше в УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, що нібито збила український літак над Іраном.

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