Помпео высказался о возможных причинах крушения самолёта МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Причиной крушения самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Иране могла быть техническая неполадка, считает госсекретарь США Майк Помпео, но он не исключает и другой вариант. Об этом Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.
"Нам нужно посмотреть, что является основной причиной этого (крушения – ред.), возможно, это механический отказ, но мы должны это увидеть. Если, на самом деле, в этом было что-то более коварное, американский народ должен знать, что это иранское правонарушение которое вызвало это", - заявил Помпео.
Он также рассказал о расследовании, выразив надежду на то, что иранская сторона будет сотрудничать.
"Мы должны докопаться до сути, и важно докопаться до сути быстро. Я видел сообщения. Я могу только сказать, что нам нужно очень быстро разобраться в этом", - подчеркнул Госсекретарь.
Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).
Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.
Как сообщалось ранее в УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.