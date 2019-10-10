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Помпео: це доречно, коли Трамп просить розслідувати корупцію в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що для президента Дональда Трампа “абсолютно доречно” просити українського лідера Володимира Зеленського розслідувати корупцію в його країні. Про це Помпео сказав в інтерв’ю програмі PBS, передає УНН.

Помпео: це доречно, коли Трамп просить розслідувати корупцію в Україні

“Я знаходжу це цілком доречним: намагатися переконати іншу країну перестати бути корумпованою”, — сказав Помпео.

Раніше держсекретар США Помпео повідомив, що слухав 25 липня телефонну розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, в якому Трамп попросив Зеленського розслідувати справу кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Хантера, який входив до складу правління української газової компанії.

Ця телефонна розмова змусила Палату представників Конгресу США провести розслідування щодо Трампа в порядку імпічменту.

Нагадаємо, раніше Помпео висловився щодо скандалу навколо Трампа та України, та, зокрема, сказав, що розслідування в рамках імпічменту Трампа — це “дурна гра”.

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