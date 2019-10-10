Помпео: это уместно, когда Трамп просит расследовать коррупцию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что для президента Дональда Трампа "абсолютно уместно" просить украинского лидера Владимира Зеленского расследовать коррупцию в его стране. Об этом Помпео сказал в интервью программе PBS, передает УНН.
“Я нахожу это вполне уместным: пытаться убедить другую страну перестать быть коррумпированной”, — сказал Помпео.
Ранее госсекретарь США Помпео сообщил, что слушал 25 июля разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором Трамп попросил Зеленского расследовать дело кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав правления украинской газовой компании.
Этот телефонный разговор вынудил Палату представителей Конгресса США провести расследование Трампа в порядке импичмента.
Напомним, ранее Помпео высказался относительно скандала вокруг Трампа и Украины, и, в частности, сказал, что расследование в рамках импичмента Трампа — это “глупая игра”.