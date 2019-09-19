Помпео: США прагнуть мирного вирішення кризи з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео відповів на іранські погрози “тотальної війни”, заявивши, що Сполучені Штати “прагнуть мирного вирішення” кризи, спричиненої атакою на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Після зустрічі з союзниками в Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах Помпео 19 вересня заявив, що в регіоні існує “величезний консенсус” щодо того, що саме Іран здійснив напад, попри заперечення Тегерана.
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Спочатку відповідальність за суботню атаку, яка вивела з ладу половину нафтовидобувних потужностей країни, взяли на себе повстанці-хусити (Хуті) в Ємені.
Але американські офіційні особи кажуть, що наявні свідчення вказують на те, що це неможливо.
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Президент Ірану Хасан Рухані в середу заявив, що Хуті зробили атаку в якості “попередження” для Саудівської Аравії в зв’язку з її роллю у війні в Ємені. Правозахисні організації засуджують авіаудари саудівських сил по мирних районам Ємену, відзначаючи, що вони посилюють один з найстрашніших гуманітарних криз світу.
Як підкреслив Рухані, єменці “не завдавали ударів по лікарням, школам або базару в Сані”, і Саудівської Аравії слід “винести урок з цього попередження”.
Рухані безпосередньо не прокоментував звинувачення на адресу його уряду, але зазначив, що не хоче конфлікту в регіоні.
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