Помічник про появу Кернеса на сесії міської ради: невідомо, чи дозволять лікарі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У команді Геннадія Кернеса ще не знають, чи дозволять лікарі бути присутнім меру Харкова на засіданні міськради, яке заплановано на 9 грудня. Про це повідомив журналісту УНН прессекретар Кернеса Юрій Сидоренко.
“Дивіться, це засідання призначила вчора територіальна виборча комісія. Почне вести засідання міської ради голова ТВК, приводячи всіх, кого потрібно, до присяги. Геннадію Адольфовичу (Кернесу — ред.) про це засідання повідомили сьогодні. Він в курсі, але ми розраховували на те, що сесія буде в районі 20 грудня, виходячи з того, що ми знали від лікарів. Але ТВК вирішила по-іншому. Тому, ми поки не знаємо, чи відпустять лікарі його (Геннадія Кернеса — ред.), чи дозволять йому приймати участь у сесії ми не знаємо”, - повідомив Сидоренко.
Також помічник Кернеса зазначив, що в ТВК не радилися з командою мера Харкова, щодо дати проведення першої сесії міської ради нового скликання. Чи радилися в комісії з самим Геннадієм Кернесом невідомо.
Додамо, що засідання нової міськради Харкова призначили на 9 грудня.
Як повідомлялося, у Харкові у середу, 2 грудня, остання сесія VII скликання Харківської міської ради пройшла без міського голови Харкова Геннадія Кернеса.
Зазначимо, що Геннадій Кернес, в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини.
У жовтні Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19.
Як повідомлялося, Геннадій Кернес офіційно визнаний Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня.