Помічник про появу Кернеса на сесії міської ради: невідомо, чи дозволять лікарі

“Дивіться, це засідання призначила вчора територіальна виборча комісія. Почне вести засідання міської ради голова ТВК, приводячи всіх, кого потрібно, до присяги. Геннадію Адольфовичу (Кернесу — ред.) про це засідання повідомили сьогодні. Він в курсі, але ми розраховували на те, що сесія буде в районі 20 грудня, виходячи з того, що ми знали від лікарів. Але ТВК вирішила по-іншому. Тому, ми поки не знаємо, чи відпустять лікарі його (Геннадія Кернеса — ред.), чи дозволять йому приймати участь у сесії ми не знаємо”, - повідомив Сидоренко.

Також помічник Кернеса зазначив, що в ТВК не радилися з командою мера Харкова, щодо дати проведення першої сесії міської ради нового скликання. Чи радилися в комісії з самим Геннадієм Кернесом невідомо.

Додамо, що засідання нової міськради Харкова призначили на 9 грудня.

Як повідомлялося, у Харкові у середу, 2 грудня, остання сесія VII скликання Харківської міської ради пройшла без міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Зазначимо, що Геннадій Кернес, в середині вересня захворів на COVID-19 і був терміново доставлений на лікування до Німеччини.

У жовтні Кернес отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Як повідомлялося, Геннадій Кернес офіційно визнаний Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня.